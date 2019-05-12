تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط البنوك والخدمات والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً عدد 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 437 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 29.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.21%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.21%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%.
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