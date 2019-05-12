الاقتصاد

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% خاسرة عدد 98.95 نقطة، لتغلق عند مستوى 9928.22 نقطة.

 

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 7.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال قطرى عبر 3708 صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%.

 

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