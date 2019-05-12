شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهى تعاملاتها اليوم على ارتفاع بمشتريات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 768.858 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 68 مليون ورقة مالية بقيمة 244.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.45%، والعرب على 8.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14122 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1584 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 25 شركات، ولم تتغير مستويات 47 شركة.