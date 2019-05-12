شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابةالمالية يغادر إلى سيدنى للمشاركة باجتماعات الأيوسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرمحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إلى مدينة سيدنى بأستراليا للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)- الايوسكو – ومؤتمرها السنوى التى ستعقد فى الفترة من 13 إلى 17 مايو 2019، حيث يعد هذا التجمع منصة هامة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية من جميع أنحاء العالم.

وأوضح عمران أنه من المقرر أن تناقش الاجتماعات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية، والمخاطر المتوقعة المتعلقة بأسواق المال خلال الفترة الحالية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة.

وقال عمران إنه من المقرر أن تقوم الهيئة خلال الاجتماعات بالتنسيق مع الدول النامية والدول الأفريقية للتعاون من أجل تطوير واستقرار أسواق الأوراق المالية وزيادة فعاليتها ومناقشة المستجدات فى الأسواق مثل الـ Fintech والـ Regtech والتمويل المستدام والتمويل الأخضر وغيرها من الموضوعات.

وتتضمن أجندة فعاليات الأيوسكو مشاركة رئيس الهيئة فى اجتماعات اللجان المختلفة التابعة للمنظمة ومنها لجنة الرؤساء التى تضم جميع رؤساء هيئات الدول الأعضاء فى المنظمة، ولجنة الأسواق النامية والصاعدة والتى تعد أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافى للأعضاء، ولجنة أفريقيا والشرق الأوسط والتى تمثلها الهيئة فى عضوية مجلس إدارة المنظمة فى الدورة الحالية 2018 – 2020.

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ومن الجدير بالذكر ان سبق وفازت مصر بعضوية مجلس ادارة الآيوسكو - ممثلة فى هيئة الرقابة المالية- فى إبريل 2018 واحتفظت بمقعدها للدورة الثالثة على التوالى(2020- 2018 )بعد فوزها فى الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC

ويشير عمران أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التى تتبناها الأيوسكو والتى تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.