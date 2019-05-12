الأمير سعود بن طلال يثمن قرار مجلس الوزراء منح الهيئة العامة للعقار صلاحية الإشراف على نظام التسجيل العيني

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:28 مساءً, 12 مايو 2019 م
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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.
وأوضح سموه أن هذا القرار سيكون من شأنه الإسهام في حفظ حقوق الملكية العقارية، وتطوير إجراءات بيع وشراء العقار، وتشجيع الاستثمار فيه بزيادة موثوقية الملكية العقارية وسوف يسهم في فعالية قطاع التطوير العقاري.
وأشار سموه إلى أن تحسين إجراءات التسجيل العيني وزيادة كفاءته سوف تعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص العقارية المميزة، فضلاً عن دوره في الحد من الخلافات على الملكية العقارية.
ورفع سمو الأمير سعود بن طلال بن بدر خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتمكين للقطاع العقاري وتحسين دوره وتنميته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
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