شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بدر: الإنارة والنظافة وتحسين المظهر للمدينة على رأس الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، خلال لقائه مع سكان الحي الرابع بالمدينة، على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه السكان بالمدينة، وأهمها تحسين مستوى النظافة، وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة لتحسين المظهر الجمالي بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة، وكذا العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة بالمدينة، وذلك باللقاء المستمر مع السكان.

وكان رئيس الجهاز قد أكد أنه سيعقد عددا من اللقاءات مع السكان بالمدينة للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم، حيث تم تخصيص يوم الإثنين 22/4/2019، للاجتماع مع سكان الحي الرابع، ويوم الأربعاء 24/4/2019، للاجتماع مع سكان الحي المتميز، ويوم الإثنين 6/5/2019، تم الاجتماع بسكان الحي الخامس، ويوم الأربعاء 8/5/2019، للقاء سكان حي الأمل(صبحي حسين سابقا.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجهاز مع سكان الحي الثاني، اليوم الإثنين الموافق 13/5/2019، وسكان الحي الأول، ويوم الأربعاء 15/5/2019، وسكان الحي الثالث، ويوم الإثنين 20/5/2019 طبقا للجدول المعلن للقاءات سكان المدينة.

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