شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يستعيد اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي ما بين مستوى 2.58 ومستوى 2.66 درهم، فقد تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا المستوى الأخير، حيث اغلق عند مستوى 2.70 درهم، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 2.85 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.66 وبين مستوى المقاومة هو 2.78 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد