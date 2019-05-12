شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.1 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1.07 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما نتوقع معه ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 1 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.11 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.04 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.10 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط