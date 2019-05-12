شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -2.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابيا ًقد يساعده على الارتفاع من جديد .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 262.00 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.00 .