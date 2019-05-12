شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) ينخفض سريعا -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم سريعا مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم 7.35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.40 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.84 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط