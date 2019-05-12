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شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) بجلسته الأخيرة والتي اتسمت بالتذبذب ، ليؤكد بذلك اختراق مستوى المقاومة المحوري 237.00 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 237.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 250.49 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 232.00 ومستوى المقاومة 250.49 .
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