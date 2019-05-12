بنك الخليج يجني أرباحه – تحليل صباحي – 12-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الخليج (GBK) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.57% بما يعادل -5.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 330.00 ، طيلة ثبات الدعم 305.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 305.00 ومستوى المقاومة 318.00 .

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