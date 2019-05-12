بيتك ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 700.00 ، جاء انخفاض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.30% بما يعادل -9.00 نقطة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ومهاجمة هذا المستوى ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 700.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 740.68 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 660.00 ومستوى المقاومة 700.00 .
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