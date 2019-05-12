دار الأركان يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي - 12-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.11% بما يعادل -0.32 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 10.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.59 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.59 ومستوى المقاومة 10.20 .
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