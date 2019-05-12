شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 25.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.74 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 26.74 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإنماء يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 12-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.