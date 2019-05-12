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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة ترتفع أول الأسبوع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد 12-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، يوم الخميس الماضى، حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.14 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.08جنيه للشراء.
19.24جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.14جنيه للشراء.
19.32جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
19.14جنيه للشراء.
19.32جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
19.01جنيه للشراء.
19.31جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.13جنيه للشراء.
19.31جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.18جنيه للشراء.
19.29جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.12جنيه للشراء.
19.32جنيه للبيع.
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