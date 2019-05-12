شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة تبدأ تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات بداية الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، يوم الخميس الماضى، وجاءت قيمة الانخفاض فى سعر الريال بقيمة قرش واحد، ليسجل 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

فيما بلغ سعر الريال فى البنك التجارى الدولى، 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، بينما جاء فى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.55 جنيه للشراء.

4.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.54 جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.54 جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.48 جنيه للشراء.

4.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.52 جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.53 جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.