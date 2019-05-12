الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة تبدأ تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال السعودى، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات بداية الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، يوم الخميس الماضى، وجاءت قيمة الانخفاض فى سعر الريال بقيمة قرش واحد، ليسجل 4.54 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

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فيما بلغ سعر الريال فى البنك التجارى الدولى، 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع، بينما جاء فى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى وفقا لآخر تحديثاتها، كالتالى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.55 جنيه للشراء.

4.58 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.54  جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.54  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.

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  سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.48  جنيه للشراء.

4.62  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.52  جنيه للشراء.

4.57   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.53  جنيه للشراء.

4.57  جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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