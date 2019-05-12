شاهد فى دقيقة.. 5 فوائد للغاز الطبيعى كبديل أمثل لوقود السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بتكلفته المنخفضة مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار، حيث يعادل المتر المكعب منه استهلاك لتر بنزين وفيما يلى 5 فوائد للغاز الطبيعي كبديل أمثل لوقود السيارات والتى كانت كالتالي: 1- أمن ويطيل عمر زيت السيارات. Advertisements 2 - وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة. 3 - يقلل من تكليف صيانة السيارة. 4 - المحافظة على الأجزاء الداخلية لوقود السيارة. 5 - يوفر للمستهلك 60% من تكلفة استخدام الوقود.

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