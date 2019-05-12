شكرا لقرائتكم خبر عن 5.9 % زيادة فى إجمالى أعضاء هيئة التمريض عام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2019 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 فى الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية فى المستشفيات.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلى:

- بلغ إجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 219265 ممرضا عام 2017 مقابل 207143 ممرضا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.

- بلغ إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومى 191351 ممرضاً عام 2017 مقابل 187090 ممرضاً عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 2.3% .

Advertisements

- بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص 27914 ممرض يشمل (المستشفيات والمنشآت العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2017، مقابل 20053 ممرضا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 39.2%.

- بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 247830 عضو عام 2017، مقابل 243529 عضو عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 1.8%.

- بلغ إجمالى أعداد خريجى كليات التمريض 5213 خريجا عام 2017 مقابل 4687 خريجا عام2016 بنسبة زيادة قدرها 11.2%.

- بلغ اجمالى أعداد خريجى المعاهد الفنية للتمريض 3679 خريج عام 2017 مقابل 2513 خريجا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 46.4%.