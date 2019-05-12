لو عايز تكسب فلوس كتير من العقار...21 معلومة عن أسعار العقارات بالمدن الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقيق مكسب من العقار أمر سهل ويسير ولكن يتوقف على اختيار المدينة والموقع.. فالمكسب من العقار فى الشيخ زايد يختلف بصورة كبيرة عن المكسب فى العقار فى مدينة بدر.. وفى هذا التقرير نقدم لكم 21 معلومة عن أسعار العقارات فى المدن الجديدة وإزاى تكسب من العقار فى المدن الجديدة ومتوسط أسعار العقارات داخل المدن الجديدة هى كالتالى: 1- حدد المدينة التى ترغب فى الاستثمار بها. 2- إذا كنت ترغب فى الاستثمار فى مدن غرب القاهرة فمدينة الشيخ زايد الأفضل لتحقيق مكاسب كبرى. 3- تأتى مدينة الشيخ زايد فى مقدمة المدن الجديدة ارتفاعا للأسعار والأكثر طلبا. 4- متوسط سعر المتر فى مدينة الشيخ زايد 10 آلاف جنيه. 5- سعر المتر فى وحدات مشروع جنة بمدينة الشيخ زايد 11500 جنيه للمتر. 6- سعر المتر يصل فى بعض الكمبوندات يتخطى حاجز الـ20 ألف جنيه. 7- ارتفاع الأسعار بمدينة الشيخ زايد يرجع للخدمات الكثيرة التى تتمتع بها المدينة وخدمات البنية التحتية وقربها من المحاور المرورية الهامة. 8- جاء متوسط سعر المتر فى مدينة القاهرة الجديدة لـ9500 جنيه للمتر. 9- فى بعض المشروعات داخل القطاع الخاص يصل سعر المتر فى القاهرة الجديدة لـ26 ألفا. 10- أسعار الوحدات فى التجمع الخامس تتراوح من 9 إلى 12 ألف جنيه للمتر. 11- أسعار الوحدات فى التجمع الثالث تتراوح من 6 : 8 آلاف جنيه للمتر. Advertisements 12- أسعار الوحدات فى التجمع الأول تتراوح من 6 : 7.5 آلاف جنيه للمتر. 13- متوسط سعر الوحدات بمدينة العملين الجديدة 8 آلاف جنيه للمتر. 14- وصل سعر المتر فى الأبراج الجديدة بمدينة العلمين الجديدة 48 ألف جنيه للمتر. 15- متوسط أسعار الوحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 9500 جنيه للمتر إلى 22 ألف جنيه. 16- متوسط سعر المتر فى الوحدات بمدينة أكتوبر 7 آلاف جنيه. 17- متوسط سعر المتر فى مدينة الشروق 6 آلاف جنيه. 18- متوسط سعر المتر فى مدينة العبور 5500 جنيه للمتر. 19- متوسط سعر المتر فى مدينة بدر بتقارب مع مدينة السادات بمتوسط 3 آلاف جنيه. 20- متوسط سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان 2.800 جنيه للمتر. 21- متوسط سعر المتر فى مدينة دمياط الجديدة 10آلاف جنيه.

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