شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بقطاع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.2 نقطة ليصل إلى مستوى 1436.31 نقطة، مدفوعا بقطاع الاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 182 ألف سهم، بقيمة قدرها 47.2 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 0.04% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.84%.
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