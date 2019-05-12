شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بقطاع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.2 نقطة ليصل إلى مستوى 1436.31 نقطة، مدفوعا بقطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 182 ألف سهم، بقيمة قدرها 47.2 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاعات ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 0.04% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.84%.