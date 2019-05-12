شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تحديات تواجه صناعة الغزل والنسيج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تعرضت صناعة الغزل والنسيج للعديد من التحديات طوال السنوات الماضية حالت دون تطورها وتسببت فى خسارتها نحو 40 مليار جنيه، ما دفع الدولة للبدء فى خطة طموحة لتطويرها بتكلفة تصل لنحو 25 مليار جنيه من خلال بيع أصول وفتح المعاش المبكر للعاملين، تعرف على أبرز تحديات الصناعة.

1 استمرار عمليات تهريب الأقمشة والغزول سواء من خارج البلاد أو من بعض المناطق الحرة.

2 ضعف الرسوم الجمركية على الواردات من مشتقات الصناعة .

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3 ارتفاع تكلفة الخامات المحلية نتيجة تقادم الآلات وارتفاع استهلاك الطاقة.

4 دعم دول شرق آسيا والعديد من دول العالم لصناعة الغزل والنسيج وزراعة الأقطان.

5 عدم ثبات السياسة الزراعية الخاصة بزراعة القطن وتباين الزراعات بصورة سنوية.

6 ضعف التسويق لدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة ببقية الشركات.

7 الاعتماد على الملابس التقليدية دون مواكبة خطوط الموضة العالمية.