شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 7 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.80% خاسرا عدد 104.680 نقطة ليصل إلى مستوى 5698.95 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.25% خاسرا عدد 141.690 نقطة ليصل إلى مستوى 6161.70 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.47% خاسرا عدد 22.490 نقطة ليصل إلى مستوى 4808.03 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 33 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار كويتى عبر 1314 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.71%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، ثم الاتصالات بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%.
وجاء سهم "فيوتشر كيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.71%، تليه يوباك بنسبة 8.85%، ثم أسيكو بنسبة 5.71%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.90% ثم المصالح بنسبة 8.11%، ثم أرزان بنسبة 7.98%
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