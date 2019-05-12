الان تتابع فولكس فاجن بصدد استدعاء 92621 سيارة معيبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:
تعتزم شركة “فولكس فاجن” استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية على خلفية عيوب في وحدات التحكم بصندوق التروس،
وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الأحد عن البيان قوله إن الاستدعاء، الذي سيبدأ في 28 حزيران/يونيو، يشمل أكثر من 10 طرازات بينها “بيتل” و”جولف” و”شيروكو” و”أودي” و “ساجيتار”.
وقد تؤدي وحدات التحكم المعيبة في صندوق التروس إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السلامة.
وأوضحت الشركة أنها ستقوم باستبدال الوحدات المعيبة مجانا.
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