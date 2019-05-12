فولكس فاجن بصدد استدعاء 92621 سيارة معيبة

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

تعتزم شركة “فولكس فاجن” استدعاء 92621 سيارة في السوق الصينية على خلفية عيوب في وحدات التحكم بصندوق التروس،

وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق في بيان.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم الأحد عن البيان قوله إن الاستدعاء، الذي سيبدأ في 28 حزيران/يونيو، يشمل أكثر من 10 طرازات بينها “بيتل” و”جولف” و”شيروكو” و”أودي” و “ساجيتار”.

وقد تؤدي وحدات التحكم المعيبة في صندوق التروس إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السلامة.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم باستبدال الوحدات المعيبة مجانا.