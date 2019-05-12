سعر الدولار اليوم الأحد 12 - 5 - 2019

تقدم "فيتو" سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأحد 12 - 5 - 2019 بأكبر البنوك العاملة في مصر، وشهد سعر الدولار في الفترة الأخيرة تغييرا كبيرا. يذكر أن سعر الدولار شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة أمام الجنيه نتيجة ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وبلغ سعر الدولار بالبنوك على النحو التالي: سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع Advertisements سعر الدولار ببنك مصر:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع سعر الدولار ببنك القاهرة:

17.07 جنيه للشراء

17.17 جنيه للبيع سعر الدولار...

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