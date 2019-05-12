شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الأثاث تتوقع انتعاش السوق الداخلى عقب شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع عبده شولح عضو غرفة صناعة الأثاث فى اتحاد الصناعات، تحرك المبيعات فى السوق الداخلى بالنسبة لقطاع الأخشاب والأثاث عقب شهر رمضان، مشيرا إلى أن الفترة الحالية وخلال الشهر يتراجع الطلب على الأثاث ومنتجاته.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجرى التنسيق حاليا لأحد المعارض الداخلية، وذلك بهدف تحريك السوق، مشيرا إلى تراجع ملحوظ فى حجم الواردات من الأثاث وهو ما يعطى قدرة أكبر للمصانع المحلية.

يشار إلى أنه وفقا لاستراتيجية صناعة الأثاث فقد حددت خريطة عمل على ثلاثة مراحل من عامين إلى 10 أعوام تشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز التواجد فى السوق المحلية، مع المحافظة على التواجد فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الأفريقية، تنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.

وتتضمن الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 الف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.