شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت في هدنة لالتقاط الأنفاس - تحليل صباحي - 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.98% بما يعادل -62.28 نقطة ، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 6274.04 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6274.04 ، ليستهدف مستوى المقاومة 6434.69 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6434.69 .