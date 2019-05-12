شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد المؤشر على كسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.48% بما يعادل -42.86 نقطة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . ولذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض المؤشر تصحيحياً خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9000.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 8600.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8677.73 ومستوى المقاومة 9000.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 52 عدد أسهم الشركات الخاسرة 121 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 190

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