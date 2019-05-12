شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5052 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5030 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4770 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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