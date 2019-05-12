شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا طيلة جلسات الأسبوع الماضي، حيث انهى الأسبوع منخفضا عند مستوى 2672 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 2690 نقطة، كما انزلق المؤشر اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم التالي عند 2570 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2720 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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