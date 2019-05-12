شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 12-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 10027 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ نهاية شهر مارس الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10100 نقطة، مما يعد إشارة سلبية قد تفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 9750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10150 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 12-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.