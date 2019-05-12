شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تحديات تواجه صناعة العزل والنسيج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت صناعة الغزل والنسيج للعديد من التحديات طوال السنوات الماضية حالت دون تطورها وتسببت فى خسارتها نحو 40 مليار جنيه، ما دفع الدولة للبدء فى خطة طموحة لتطويرها بتكلفة تصل لنحو 25 مليار جنيه من خلال بيع أصول وفتح المعاش المبكر للعاملين، تعرف على أبرز تحديات الصناعة.
1 استمرار عمليات تهريب الأقمشة والغزول سواء من خارج البلاد أو من بعض المناطق الحرة.
2 ضعف الرسوم الجمركية على الواردات من مشتقات الصناعة .
3 ارتفاع تكلفة الخامات المحلية نتيجة تقادم الآلات وارتفاع استهلاك الطاقة.
4 دعم دول شرق آسيا والعديد من دول العالم لصناعة الغزل والنسيج وزراعة الأقطان.
5 عدم ثبات السياسة الزراعية الخاصة بزراعة القطن وتباين الزراعات بصورة سنوية.
6 ضعف التسويق لدى شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام مقارنة ببقية الشركات.
7 الاعتماد على الملابس التقليدية دون مواكبة خطوط الموضة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 تحديات تواجه صناعة العزل والنسيج.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.