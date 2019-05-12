«مالية عجمان» تعقد ورشة بشأن موازنة الإمارة 2020

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020 ضمن الخطة المالية العامة لحكومة عجمان للسنوات المالية 2019-2020-2021؛ وذلك بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز دور الدائرة المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفاعلية، ووفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة ورؤية عجمان 2021 لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز. وهدفت الورشة إلى تمكين الدوائر الحكومية؛ لإعداد مشروع موازنة عام 2020 وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، وتعريفهم بمجموعة من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها بشكل مباشر.

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