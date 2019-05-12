مطار الشارقة يبدأ أعمال التوسعة خلال شهرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



كشف علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، أنه سيتم اختيار الشركة التي ستتولى جميع الأعمال الإنشائية في توسعة مطار الشارقة والتوقيع معها خلال شهرين ، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز أكثر من 50% من هذه الأعمال عام 2021، انعكاساً للجهود المتواصلة التي يسعى المطار من خلالها للارتقاء بخدماته لتعزيز تجربة المسافرين، بما يتماشى مع رؤية الشارقة السياحية 2021.

وأضاف المدفع في تصريحات ل«الخليج» أن «هنالك 20 شركة حتى الآن تقدمت للمناقصة على أعمال المشروع؛ حيث قسم المشروع إلى 7 أقسام، تشمل التصميم والهيكل المسلح والهندسة والطرق والمعدات المختصة بمناولة الأرضية والطيران، وغيرها، وهو ما تسعى إليه الهيئة للارتقاء بخدماتها لتعزيز تجربة المسافرين، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة».