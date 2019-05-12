واشنطن تستعد لمزيد من الرسوم الجمركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مجد عبد الله

بين عشية وضحاها، تلاشت الآمال المتعلقة بمفاوضات التجارة ؛ فبعيد أيام فقط من الأنباء، التي أشارت إلى أن التوصل لاتفاق تجاري يُرضي الطرفين، بات قريباً، تغيرت المعطيات، وعادت الأمور إلى نقطة الصفر؛ بعد أن تفاجئ العالم، مساء الأحد الماضي، بتغريدة للرئيس ترامب، هدد فيها بزيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 ٪ إلى 25 ٪، مما مثل تصعيداً حاداً في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

نفذت واشنطن تهديداتها بالفعل، يوم الجمعة؛ حيث فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على أكثر من 5700 فئة منتجات تغادر الصين.

وبعد عدة أشهر من المحادثات؛ الهادفة لإنهاء نزاع دام حوالي العام، وأضر بالنمو العالمي، وهزَّ أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، يعد البعض إجراءات واشنطن الأخيرة، والتي يصفونها ب«المجازفات»، قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتعقيد.

وأعربت بكين، الجمعة، عن «أسفها العميق»؛ إزاء الخطوة الأمريكية الأخيرة، وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها «ستضطر إلى اتخاذ التدابير المضادة اللازمة».

ولا يمكن لأحد التنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً، إلا أن البعض يرى ضرراً هائلاً قد يضرب الشركات والمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

ويرى محللون أن الصين هي الحلقة الأضعف في هذا الصراع؛ كونها تشتري سلعاً أقل بكثير من الولايات المتحدة. وفرضت تعريفات على الصادرات الأمريكية تبلغ قيمتها نحو 110 مليارات دولار؛ عندما بدأت الحرب التجارية العام الماضي، تاركة ما يقرب من 10 مليارات دولار فقط من البضائع لاستهدافها الآن.

ويقول بروك سيلفرز العضو المنتدب في شركة كايوان كابيتال الاستشارية،: «لم يعد بمقدور الصين فعل أي شيء، خاصة وأنها فرضت تقريباً ضرائب على جميع وارداتها من الولايات المتحدة»، مردفاً: «إن بكين لم تعلن بعد عن نية انتقامية محددة، مما يدل على أنها لا تزال تأمل في إمكانية إنقاذ عملية التفاوض».

ويرى جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، أن الحكومة الصينية يمكنها رفع مستوى تعريفتها الحالية على المنتجات الأمريكية، بدلاً من فرض ضرائب على قائمة جديدة من الصادرات.

ويقول: «لدى الصين تعريفة بنسبة 25 ٪ على واردات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، ويمكنها مضاعفة هذه النسبة». مضيفاً: «أعتقد أنه عمل متوازن بالنسبة لبكين. إنهم يريدون الانتقام لأسباب سياسية... ولكن في الواقع من الناحية الاقتصادية، ربما يكون أفضل خيار لديهم هو عدم فعل أي شيء».

وقد أضرت الحرب التجارية بالمزارعين الأمريكيين، وبعض أكبر الشركات في البلدين؛ حيث ألقت شركة «إيه إيه بي إل» باللوم على الحرب التجارية في انخفاض إيراداتها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، وقالت شركة «كاتر بيلر»: إن الرسوم الجمركية الصينية كلفتها أكثر من 100 مليون دولار في عام 2018.