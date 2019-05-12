محطات تغطي الإمارات هدف «اتصالات» و«دو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل «اتصالات» على بناء 1000 محطة ل«الجيل الخامس» بنهاية 2019 كما ستعمل على تغطية الدولة كاملة بهذه الشبكات بصورة تدريجية، لإحداث نقلة نوعية في تطوير مستوى الخدمات، علاوة على أثرها المباشر في دفع وتيرة النمو في القطاعات المختلفة، كقطاعات النقل والطاقة والمدن الذكية والصحة والأمن وغيرها.

بحسب «اتصالات» فإن تقنيات الجيل الخامس ستعمل على طرح نماذج أعمال جديدة، سيتعاظم أثرها الكبير في الحياة اليومية. وستساهم «اتصالات» في تمكين المنظومات المتطورة، ونشر القدرات الشبكية والتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي ستسمح بدورها في الوصول اللامحدود إلى الشبكة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر الأولى في المنطقة في اعتماد التقنيات الرقمية.

وستوفر شبكة الجيل الخامس إمكانات هائلة عبر تفعيل إمكانات التطبيقات المستقبلية وتمكين الجيل القادم من القدرات الرقمية ومنصات الابتكار المختلفة.

من جانبها أعلنت «دو» عن جاهزيتها التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتها لبناء 1000 محطة لشبكات الجيل الخامس بنهاية 2019 كذلك؛ كجزء من استعداداتها لإطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً قبل الإطلاق التجاري المتوقع لأجهزة المستخدمين المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس 2019.وأوضحت «دو» أن إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في دولة الإمارات سيساهم في إحداث تغييرات إيجابية عديدة فيما يتعلق بكيفية استخدام السكان لمختلف أجهزتهم المتصلة، إضافة إلى ذلك، ستساهم هذه التقنية بتوفير فوائد متعددة لكافة قطاعات الأعمال فضلاً عن تعزيز تقنيات وخدمات إنترنت الأشياء عبر المنطقة وسيتيح لنا ذلك تطوير حالات استخدام جديدة للعديد من التقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء.