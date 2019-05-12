9 %نمو أرباح «المصرف» إلى 142 مليوناً في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: علي أسعد

حقق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» أداء قوياً خلال العام 2018، وواصل ذلك الأداء في الربع الأول من العام الحالي مدعوماً بقوة وصلابة الاقتصاد الوطني وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستراتيجية «المصرف» القائمة على التوسع، والاستخدام المكثف للتكنولوجيا المالية الحديثة التي من شأنها تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر، وكذلك بجهد وكلفة أقل على المصرف والعميل على حد سواء. ووفقاً لفيصل كلداري، الرئيس التنفيذي ل«المصرف» فقد تم إنفاق ما يقارب 100 مليون درهم على البنية التحتية لأنظمة المصرف المتعلقة بأدوات التكنولوجيا المالية الرقمية الحديثة، حيث أصبح 70% من العملاء الأفراد يستخدمون الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية. وتالياً نص الحوار الذي أجرته ”الخليج 365” مع كلداري:

ما تقييمكم لأداء «المصرف» خلال الأشهر الماضية والعام 2018؟

كان العام 2018 متميزاً ل«المصرف»، على الرغم من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، حيث جاء هذا الأداء القوي مستنداً إلى عوامل عدة أهمها الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، وصلابة الاقتصاد الوطني وقاعدته الإنتاجية والخدمية المتنوعة، والديناميكية والجاذبية التي تتمتع بها الإمارات للاستثمار، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى نمو الاقتصاد الوطني 1.7% عام 2018، وأكثر من 2% العام الحالي، والوصول إلى 3% عام 2020 مدعوماً بتحسن مستويات أسعار النفط، والسياسات التي أسهمت في زيادة الموارد المالية الحكومية وزيادة الإنفاق والحوافز الحكومية، وهو ما يعزز من نشاط القطاع الخاص.

النتائج القوية التي حققها المصرف خلال العام الماضي تؤكد نجاح استراتيجيتنا التي تركز على الابتكار والتميز في خدمة العملاء، واتباع نهج متحفظ في إدارة المخاطر مع التركيز على قطاعات أعمال مختارة من الأعمال، التطور الكبير الذي شهده المصرف وقدرته على توسيع عملياته الائتمانية وتلبية التزاماته التمويلية تجاه عملائه، خاصة في قطاع الشركات الأهم لدينا، إنما نتج عن الملاءة المالية الكبيرة للمصرف والتي تجاوزت متطلبات المركزي ومعايير بازل 3، بمعدل كفاية 21%. ومع بدايات العام 2019، تشير المؤشرات بوضوح إلى أن مسار أداء المصرف خلال العام الحالي يسير بالاتجاه الصحيح نحو النمو المستدام، حيث نحرص على مواصلة تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات.

هناك توجه واضح نحو الخدمات المصرفية الرقمية.. ما جهود المصرف في هذا المجال؟

يواصل «المصرف» الاستثمار في كل ما من شأنه تحسين تجربة العملاء، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة، حيث قمنا بإطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة التي تواكب تطلعات العملاء.

وقمنا بافتتاح مركز الأعمال الجديد بموقع مميز في شارع الشيخ زايد في دبي، والمصمم بأسلوب عصري ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الذكية ومرافق استضافة الفعاليات الخاصة بالعملاء، ويوفر للعملاء من مؤسسات وشركات، جميع احتياجاتهم المصرفية تحت سقف واحد.

ويشكل الابتكار الرقمي جزءاً أساسياً من أعمالنا، وفي هذا الإطار واصلنا جهودنا لتعزيز خدماتنا المصرفية الإلكترونية، حيث أطلقنا مجموعة من المبادرات والتحسينات، لإتاحة العديد من خدماتنا للأفراد والشركات عبر الأجهزة الذكية ومن خلال تطبيق الهاتف المتحرك والساعات الرقمية، كما تابعنا تحديث أجهزة الصراف الآلي، كما كان المصرف الأول في دولة الإمارات الذي يطلق خدمة الضمان الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية. وسنواصل جهودنا لتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير الخدمات الذكية وتقليل الوقت والجهد وخفض التكلفة، وتعزيز مفاهيم الشفافية والكفاءة.

كم يبلغ حجم استثمارات البنك في البنية التحتية التقنية؟

لقد عزز «المصرف» حجم إنفاقه على تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة وأمن المعلومات، ووضع الأنظمة اللازمة لحماية العملاء من الاحتيال والهجمات الإلكترونية، وقد قمنا بإنفاق حوالي 100 مليون درهم في هذا المجال، وسنواصل الاستثمار في هذا القطاع الذي بات أحد عوامل نجاح وتقدم القطاع المصرفي والمالي عالمياً.

إن الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، ووضع الأنظمة المصرفية الحديثة المعتمدة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية الحديثة، واستراتيجيتنا للنمو، كل ذلك وضع المصرف على سكة النمو المستدام.

كيف توفقون بين جودة الائتمان وتلبية متطلبات العملاء؟

إننا على ثقة تامة بأن استراتيجية المصرف والتزامنا الدائم بتقديم خدمات مصرفية متميزة، علاوة على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات على كافة عمليات المصرف، والالتزام التام بمبادئ الشفافية والإفصاح، كل هذا سيمكننا من مواصلة نجاحنا في تلبية متطلبات عملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا. وسنواصل تعزيز وتنمية ميزانيتنا مع مزيد من التحسينات في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. كما سنستمر في تعزيز ثقافة عالية الأداء والاستفادة من التقنيات الحديثة، من أجل توفير تجربة استثنائية لعملائنا من الأفراد والشركات سواء اختاروا التفاعل معنا شخصياً، أو من خلال القنوات الرقمية المختلفة.

منذ سنوات قليلة بدأ المصرف بتوسيع أعماله وتقديم خدماته للأفراد.. ما تقييمكم للخطوة؟

على الرغم من أن الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات شكلت الجزء الأساسي والأكبر من أعمالنا، فإننا قمنا خلال السنوات الماضية بتوسيع مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لتلبية احتياجات موظفي عملائنا من الشركات والمؤسسات من جهة، وتلبية متطلبات العملاء الأفراد من جهة أخرى. وكان الهدف من وراء ذلك تنويع قاعدة أعمالنا، وتعزيز مصادر الدخل بقطاع الأفراد، إلى جانب مواصلة التركيز على قطاع الشركات والمؤسسات. وفي هذا السياق، ارتفع حجم التمويل لقطاع الأفراد خلال 2018 بنسبة 30.4%، ليقفز إلى 1.04 مليار درهم، أو حوالي 7.5% من صافي إجمالي محفظة التمويل. ونرى خطوة توسع أعمال المصرف في قطاع الأفراد خطوة إيجابية، تخدم فئة واسعة من شرائح المجتمع، ونحن في المصرف نعتمد النمو التدريجي والمدروس في هذا القطاع. في إطار جهودنا لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع وجودنا في السوق، طرحنا عدداً من الخدمات والمنتجات الجديدة كما قمنا بتدشين وحدة إدارة الثروات الخاصة، والتي تقدم حلولاً مصرفية مخصصة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا من أصحاب الثروات، كما أطلقنا حملة «ادخر واربح» لتشجيع العملاء على الادخار، كما أطلقنا بطاقات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ماذا عن خطوة المصرف في تقديم خدماته المصرفية الإسلامية للعملاء؟

لقد شرع المصرف في تطوير منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والمؤسسات، كما قام مؤخراً بتطوير مجموعة من الحلول المصرفية الإسلامية للأفراد. وتعتبر الصيرفة الإسلامية جزءاً أساسياً في استراتيجية نمو أعمالنا للسنوات القادمة.

وتمكن المصرف من تنمية أعمال الصيرفة الإسلامية، وخلال عام 2018 زاد حجم صافي التمويل الإسلامي 6.7% إلى 1.82 مليار درهم، شكلت 13.1% من صافي إجمال محفظة التمويل، وارتفعت الإيرادات من التمويل الإسلامي 114.1% إلى 41.1 مليون درهم، مقابل 19.2 مليون عام 2017.

المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبحت إحدى أولويات الحكومية والمركزي، فما دور المصرف في هذا الشأن؟

يدرك المصرف أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ويتفهم حاجة هذا القطاع لحلول مصرفية مبتكرة وفعالة. ولدينا قسم خاص لتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد قمنا بافتتاح مركز الأعمال الجديد على شارع الشيخ زايد في دبي لعملاء المصرف من المؤسسات والشركات لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية تحت سقف واحد، من خلال مجموعة من الكوادر المصرفية على درجة عالية من الكفاءة. ونسعى دائماً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المشورة ودعمها بمجموعة من المنتجات والأدوات لتحقيق أهدافها.

وشارك المصرف مؤخراً في برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه «مصرف الإمارات للتنمية»، وذلك التزاماً منا بتطوير وتوفير منتجات وحلول تمويلية مبتكرة لتمكن المؤسسات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ما خططكم المستقبلية وهل لديكم استراتيجية للتحول الإلكتروني؟

لمواجهة التحديات التي تحدق بالبيئة الاقتصادية، أجرينا مؤخراً مراجعة شاملة وتحديثاً لاستراتيجية أعمالنا لتتماشى مع المستجدات والإجراءات التنظيمية، في ظل ازدياد التركيز على المبادرات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية والتقنية الحديثة.

سنواصل استراتيجيتنا المتحفظة تجاه النمو في أنشطة أعمالنا، والمحافظة على جودة الأصول مع التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل درجة المخاطر. كما سنستمر بالاستثمار في كل ما من شأنه تحسين تجربة عملائنا المصرفية. وسنتابع جهودنا الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة، من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة التي تواكب تطلعات عملائنا.

لدينا عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جودة خدمة العملاء، وتطوير ممارسات إدارة المخاطر وتنمية الدخل، كما قمنا بإعداد الخطط التنفيذية وتخصيص الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا.

ومن ضمن خططنا افتتاح مركز في منطقة كيزاد خلال العام المقبل، لدعم جميع الأقسام، وسنعمل على فتح فرع إلكتروني هذا العام في منطقة مرسى دبي.

مسألة التوطين من أولويات القطاع المصرفي.. ما خططكم في هذا المجال؟

يشكل توطين الوظائف محور استراتيجية أعمالنا، وانطلاقاً من ذلك فقد واصل «المصرف» تركيزه على تعزيز عملية توطين الوظائف.

ويشارك «المصرف» بفاعلية في معارض التوظيف، حيث نسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات الذين يرغبون في بناء مستقبل مهني مشرق وناجح في القطاع المصرفي.

وأطلقنا العام الماضي برنامج «تمكين» الذي يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتبوؤ مناصب تنفيذية.

لقد نجح «المصرف» في توطين الوظائف وفق برنامج النقاط الذي حدده المركزي، وتجاوزنا بالفعل متطلبات هذا البرنامج وحققنا نقاطاً أعلى مما هو مطلوب، ونمضي بطريقة مدروسة لتصبح جميع المناصب القيادية في المصرف موطنة.

ماهي نشاطاتكم على صعيد المسؤولية الاجتماعية؟

يسعى «المصرف» إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتحسين نوعية الحياة في مجتمعنا وخلق فرص عمل للمواطنين. وشمل برنامج المسؤولية الاجتماعية لدينا مجموعة واسعة من المبادرات شملت موظفينا، وشارك «المصرف» في المبادرة التي أطلقها صندوق معالجة الديون المتعثرة والهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لمواطني الدولة من أصحاب الدخل المحدود.

الأرباح تقفز إلى 483 مليوناً 2018

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نجح «المصرف» في تحقيق أداء جيد ونتائج مالية قوية خلال عام 2018، فقد ارتفع صافي الأرباح 33% مقارنه بعام 2017 ليصل إلى 483 مليون درهم، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية 10.9% إلى 809 مليون درهم، ونمت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 11%، كما وصل صافي المحفظة إلى 13.9 مليار درهم، وزادت ودائع العملاء 13% إلى 14.2 مليار درهم.

في عام 2018 نجح «المصرف» كذلك، في تعزيز جودة الأصول التي ارتفعت 11.8% إلى 21.26 مليار درهم.

وعلى صعيد مؤشرات الأداء للربع الأول 2019، فقد نمت الأرباح التشغيلية 9% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لتصل إلى 142 مليون درهم، وزادت محفظة التمويل 8% إلى 14.11 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء 15% إلى 14.82 مليار درهم، كذلك، نمت أصول المصرف 16% إلى 21.4 مليار درهم.

تقنيات وابتكارات.. وتصنيف ممتاز

يعمل المصرف على الانتقال إلى نظام «تيمينوس» المتطور، لتقديم حلول متكاملة. ويدعم ذلك استراتيجية «المصرف» لابتكار منتجات والتركيز على العميل، وسيتم تطبيق هذا النظام مع بداية النصف الثاني 2019.

وقال فيصل كلداري، يؤكد اختيارنا ل«يونيفرسال سويت» من «تيمينوس» التزامنا بالتكنولوجيا والابتكار. نستطيع أن نقول إن 70% من خدماتنا المصرفية لقطاع الأفراد تتم عبر القنوات الرقمية الإلكترونية. التحول الرقمي يقلل التكلفة ويسهم في حماية البيئة.وحصل المصرف على درجات تقييم وتصنيف متقدمة من وكالات التصنيف الدولية حيث منحت وكالة فيتش في أول تصنيف ائتماني للمصرف درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل وتصنيف F1 للالتزامات قصيرة الأجل، ويعكس ذلك حالة الاستقرار التي يتمتع بها المصرف ومتانة مركزه المالي وقدرته على إدارة المخاطر بكفاءة مما مكنه من مواجهة التحديات ومواصلة نموه.