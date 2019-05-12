«جولدمان ساكس» يقترب من الاستحواذ على «يونايتد كابيتال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة بلومبيرج، أن مجموعة «جولدمان ساكس» تقترب من صفقة لشراء شركة «يونايتد كابيتال» لإدارة الثروات، في واحدة من أكبر عمليات الشراء التي قام بها البنك الاستثماري في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته أن السعر ربما يكون بمئات الملايين من الدولارات.

وتمتلك «يونايتد كابيتال» أكثر من 23 مليار دولار في شكل أصول مدارة وأكثر من 21 ألف عميل، وفقاً لموقعها على شبكة الإنترنت.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن اهتمام جولدمان ساكس بالصفقة. (د ب أ)

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