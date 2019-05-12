لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (22)

الرهان على الأرباح مبكراً: العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعية الناجحة، ومنها «سناب شات»، حققت نجاحاً هائلاً من ناحية الانتشار، والشهرة، وعدد المستخدمين المتنامي، لكن هل تساءلت عن الأرباح التي تحققها المؤسسة؟ الحقيقة أنها لا تحقق أية أرباح منذ أشهر طويلة، رغم كل هذه الأمور الجميلة. والآن، وبعد مسيرة طويلة أصبحت العديد من الجهات والشركات العالمية تبحث عن الاستثمار في شركة «سناب»، ولو وضعنا شخصاً ما مكان إيفان شبيجل، الرئيس التنفيذي، وكان ذلك الشخص متعطشاً للربح وهدفه هو أن يكون مليارديراً لقرر بيعها، وهذا ما حدث بالفعل لشبيجل، حيث تلقى عرضاً من «جوجل»، ولكنه رفض البيع. لا تحلم بحصد الأرباح من البداية، فهذه كذبة كبيرة، وهي من الأخطاء الشائعة التي تدفع رواد الأعمال للتخلي عن مشاريعهم الناشئة رغم توفر مقومات النجاح.

تبذير المال: من الأخطاء الشائعة في مجتمع الشركات الناشئة، هو عدم تخطيط أصحابها للطرق التي تنفق فيها الأموال، حيث تتبدد في طرق كثيرة لا فائدة منها، ولا يجد صاحب المال تمويلًا يساعده في أوقات الشدة، وهذا الأمر كلف 29% من الشركات الناشئة أموالها، حتى أفلست في النهاية.

ضياع التركيز: عندما تبدأ بتأسيس شركتك الخاصة تدخل مئات الأفكار رأسك، وتبدأ تدور، لكن عليك مقاومة تلك الرغبة في تطبيق كل هذه الأفكار معاً الآن. ركّز على المفيد، والقليل، والأهم. البساطة والتركيز كانتا مفتاح نجاح العديد من الشركات مثل «جوجل»، حيث ركزت في البداية على محرك بحث، ومن ثم توسعت تدريجياً.