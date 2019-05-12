«الأوراق المالية» تُقر آلية معايير الملاءة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه التاسع (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة.

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة، لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.



معايير الملاءة المالية



اعتمد مجلس إدارة الهيئة، الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار، مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها. ويتكون قرار معايير الملاءة المالية من 9 مواد تتناول: نطاق التطبيق، وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.

وكان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثامن من الدورة السادسة المنعقد في مارس/‏‏‏آذار الماضي، قد وجه بإجراء دراسة تبيّن مدى التزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً بمعايير الملاءة المالية، والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيق المعايير المقترحة، وقد بيّنت الدراسة التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص أنه فيما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً، فإنه لا توجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية مُلزمة لتلك الشركات حتى تاريخه، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات؛ جرّاء تطبيق المعايير المقترحة.

كما أوضحت الدراسة، أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار هي حماية لأصول المستثمرين محل الإدارة، وتعزيز استقرار النظام المالي؛ من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعد من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB)، وكذلك منظمة «أيوسكو» (IOSCO)؛ وذلك ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة، وبشكل خاص مؤشر المخاطر النظامية، كذلك فإن المشروع المقترح يأتي مكملاً لأنظمة الهيئة؛ حيث نصّ البند (22) من المادة (26) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار على أن «تلتزم شركة الإدارة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن».

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عمليات (التوريق)



وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة؛ وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المُنشئ) ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV) والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية -قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تُسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS)، ووجه المجلس نحو التنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة، بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات. وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة؛ وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المُنشئ) ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV) والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية -قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تُسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS)، ووجه المجلس نحو التنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة، بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات. شركات الوساطة



كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص «بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي»، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمَكِّن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.

ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقانون والأنظمة.

كذلك اطلع المجلس على تقرير بشأن التحليل المالي لشركات الوساطة المالية المرخصة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية عن عام (2018).



الجهات ذات الارتباط



اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط، وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والمصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وهيئة الإمارات للتنافسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، إضافة إلى سوقي أبوظبي ودبي الماليين وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركات الوساطة، وأسواق المال في المناطق الحرة (DFSA-ADGM)، والمؤسسات التعليمية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) والجهات الدولية والإقليمية الأخرى، بما فيها الهيئات المناظرة؛ وذلك خلال الفترة من1 يوليو/‏تموز 2018 إلى 31 ديسمبر/‏كانون الأول من العام ذاته. كذلك اطلع المجلس على مذكرة بشأن استضافة المؤتمر السنوي ال (45) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» للعام 2020 والذي سيقام في إمارة دبي، وما قامت إدارة الهيئة من الإجراءات اللازمة بشأن الاستعدادات وسير العمل فيما يتعلق بكافة ترتيبات المؤتمر، ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.