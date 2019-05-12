«الشارقة لإدارة الأصول» تفوز بجائزة الأعمال الدولية المتميزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بجائزة عن فئة (تجارة التجزئة) ضمن جائزة الأعمال الدولية للتميز في دورتها الخامسة والتي أقيمت بدعم من «اقتصادية دبي»، الأسبوع الماضي في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي».

وأعرب محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في الشركة، عن سعادته للفوز بهذه الجائزة المتميزة، وأكد بأنها جاءت «تقديراً لالتزام شركة الشارقة لإدارة الأصول بإيجاد اقتصاد تنافسي في الإمارة، واعترافاً بجهودها في تأسيس مشاريع جديدة مثل سوق الجبيل وسوق الحراج ما يسهم إيجابياً في تعزيز اقتصاد الإمارة، وتجذب المزيد من الأشخاص للاستثمار في إمارة الشارقة وزيارتها على مدار العام».