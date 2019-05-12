تدشين 1600 غرفة فندقية فاخرة في دبي منذ مطلع العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



استقبلت دبي نحو 1600 غرفة فندقية فاخرة خلال الربع الأول من عام 2019، معززة الطاقة الاستيعابية من فنادق الإمارة ضمن شريحة 5 نجوم.

وأشارت بيانات حصلت عليها ”الخليج 365” إلى أن القطاع الفندقي في دبي، استقبل خمسة فنادق جديدة من فئة 5 نجوم من يناير حتى مارس 2019.

ومع نهاية شهر مارس 2019، ارتفع عدد فنادق دبي من فئة 5 نجوم إلى 118 فندقاً، فيما وصل عدد الغرف التي توفرها إلى 40139 غرفة فندقية فخمة.

ولا تزال الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم، تشكل الحصة الكبرى من المعروض الفندقي لمدينة دبي، بنسبة تصل إلى 34%، وذلك بعدما عززت المدينة مكانتها وجهة عالمية للعلامات الفندقية الفاخرة، سواء من العلامات المحلية أو الدولية.

وشهد قطاع الضيافة خلال الربع الأول افتتاح مشاريعَ فندقية جديدة، من بينها فندق «دبليو دبي النخلة»، وفندق «ماندرين أورينتل جميرا». وحافظ القطاع الفندقي على زخمه بتسجيل نسبة إشغال مرتفعة وصلت إلى 84%، وهو ما يؤكد قدرته على تحقيق نتائج قوية على الرغم من زيادة المعروض من الغرف الفندقية، فيما وصلت أعداد الغرف والشقق الفندقية إلى 118039 غرفة فندقية مع نهاية مارس الماضي، موزعة على 717 منشأة فندقية، بنمو 8% .