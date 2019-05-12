3 باقات لـ «العربية للسيارات» احتفالاً برمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



زودت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، العملاء بقيمة مجزية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك في إطار التزامها بتبنّي استراتيجيات تضع العملاء في المقام الأول.

وفي إطار حملتها الرمضانية «في شهر الخير، مع نيسان الاختيار نعمة»، تتيح «العربية للسيارات» لعملائها فرصة الاختيار بين 3 باقات؛ وهي «الباقة الممتازة» التي توفر عروضاً استثنائية على التأمين والصيانة والتسجيل والوقود وكل ما هو ضروري لدى شراء سيارة؛ و«باقة الترقية» التي تتيح للعملاء ترقية طراز سياراتهم فضلاً عن باقة مختارة من قسائم السفر؛ و«حزمة التمويل» التي تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة العرض كدفعة مقدمة لشراء سيارة «نيسان».

وتتيح هذه الباقات المتميزة للعملاء توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم في إطار الحملة الرمضانية. علاوةً على ذلك، يحصل جميع العملاء على كفالة شاملة لمدة خمس سنوات وأميال غير محدودة.

وبالمثل، تتوفر لعملاء «رينو» 3 عروض، من شأنها إضفاء قيمة مجزية على عمليات الشراء. ويتضمن العرض الأول شراء السيارة مع فائدة بنسبة صفر في المئة لمدة 4 سنوات، والعرض الثاني الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 20 ألف درهم. أما العرض الثالث فيتيح لهم الاستفادة من خدمات صيانة وتأمين مجانية وضمان ممدد.

وأكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة، أهمية الاستماع لرغبات العملاء وتطوير نماذج أعمال تواكب احتياجاتهم الحقيقية كشرط أساسي للنجاح في قطاع السيارات، حيث إن عملاءنا محور اهتمامنا وسعادتهم غايتنا.

وقال عياط: إن حرصنا على مواكبة احتياجات عملائنا، هو ما يدفعنا نحو التغيير وليس توجهات السوق. ومن هذا المنطلق، طورنا عروضنا بحيث ترتقي لتطلعات عملاء اليوم. ويعدّ احتفاظنا بعملائنا بعد البيع، دليلاً قاطعاً على التزامنا المستمر بتلبية تطلعاتهم. فلولا حرصنا على تقديم الأمثل لتلبية احتياجاتهم واكتساب ثقتهم، ما ضمنا وفاءهم الدائم لنا.