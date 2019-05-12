شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون وخبراء لـ الخليج : جيل جديد يسرع التحول المعرفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد مسؤولون وخبراء بقطاع الاتصالات على أن مواصلة الإمارات الاستثمار في شبكات وتقنيات الاتصالات من «الجيل الخامس»، وفي تقنية المعلومات؛ يمثل الاستثمار في المستقبل، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد مليارية، تمثل روافد مالية جديدة، تساهم في تعزيز إجمالي الناتج الوطني للدولة، وفرصة مثالية لصناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فيما ينعكس على تعزيز السعادة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة بشكل عام.

ويشير الخبراء إلى أن الاستثمار في شبكات وتقنية الجيل الخامس، سيوفر تجارب تقنية غير مسبوقة لزوار الدولة خلال الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 -دبي»، والذي سيصبح الموقع الأكثر اتصالاً بكل شيء؛ بفعل هذه التقنيات، وسيوفر بنية أفضل لأنظمة وابتكارات الحكومة والمدينة الذكية، كما تساهم هذه الشبكات في توفير مصادر إيرادات جديدة لشركات الاتصالات في الدولة.

يقول عمار المالك المدير التنفيذي ل«مدينة دبي للإنترنت»: «تعد تقنية اتصالات الجيل الخامس جزءاً من البنية التحتية في عصر الابتكار، والتي ستوفر العديد من الفرص للشركات الناشئة، وتمكنهم من الاستفادة منها، وهو ما يفتح مجالات كبيرة في الابتكار؛ وذلك بسبب سرعتها، فالتكنولوجيا تعزز قدرة الشركات العالمية والناشئة، ونحن نركز على الابتكارات وأثرها الإيجابي، وقد اعتدنا أن تطبق التكنولوجيا الحديثة في الإمارات قبل غيرها من الدول، وهو أمر ضروري لأهدافنا الابتكارية وتحولنا الذكي.

وتحمل الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجديدة تحديات وفرصاً يجب أن نكون على استعداد لمواجهتها، وأصبح لزاماً على الدول أن تأخذها في الحسبان.



الثورة الصناعية الرابعة



أضاف المالك: إن دولة الإمارات بادرت قبل غيرها إلى إنشاء وزارات للذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، وأطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي، ويعزز إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات، قدرة الإمارات على تبني الثورة الصناعية الرابعة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لهذا التوجه، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وأوضح: إن «مدينة دبي للإنترنت» تعمل على تجسيد توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في التحول للمستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة.



دبي المدينة الأذكى



وأشار المالك إلى أنه، لا بد من التذكير بأن المنظومة الرقمية الإماراتية المكونة من بنية تحتية ذكية وبيانات، تشكل ثروة وطنية، تسهم في صناعة مستقبلنا الذي سلك طريق اقتصاد المعرفة؛ لتنويع مصادر الدخل، والمضي بقوة إلى الثورة الصناعية الرابعة، وتشكل سرعة الاتصالات عنصراً أساسياً في صياغة التحولات التي نعيشها، ورسم غد أفضل يستفيد من أحدث ما توفره التكنولوجيا؛ لتسريع وتيرة الإنجاز في قطاعات العمل الحكومي، وفي ترسيخ دبي المدينة الأذكى عالمياً؛ لتغدو الإمارات نموذجاً للدول التي تستثمر في المستقبل وتتملك أدواته.



التحولات الإلكترونية



قال المالك: تتنوع الجهود المبذولة في الإمارات؛ للارتقاء على طريق التحولات الإلكترونية؛ حيث لم تعد التكنولوجيا مجرد قطاع مستقل؛ بل أصبحت أداة تصوغ القطاعات الأخرى وتعيد تشكيلها، وفي ظل تسارع وتيرة الابتكار التكنولوجي، تعيد الشركات تخطيط مساراتها، وتشكيل نماذج أعمالها؛ لتتمكن من المنافسة في العالم الرقمي، كما يجب عليها الموازنة بين الاستثمار في تحسين مهارات موظفيها وفي تطوير بنيتها التكنولوجية.

وتفرض تقنية اتصالات الجيل الخامس تحديات؛ حيث تحتاج الشركات إلى فهم الاحتياجات المستقبلية للأفراد، انطلاقاً من أوضاعهم الحالية؛ بحيث يتم تصميم التقنيات؛ لخدمة الناس؛ ولتتأقلم التكنولوجيا مع سلوكات الناس، وتتعلم منها لتسهيل حياتهم.

وأكد المالك، أن الشركات التي تمتلك نظماً متكاملة، ومنصات جامعة؛ فإنها تتيح الوصول إلى خدمات شتى، من التميّز في عملها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وقد غدت أبرز الشركات تغير هيكليتها التقليدية، وتختار أسواقاً رقمية للمواهب، وهذا يقود إلى أحد أكثر التحولات الاقتصادية تأثيراً منذ الثورة الصناعية، كما يتعيّن على الشركات دخول مجالات جديدة؛ لتحقيق النجاح في الاقتصاد الرقمي المعاصر.

Advertisements



توفير الطيف الترددي



ويؤكد جوّاد عباسي، الرئيس الإقليمي لرابطة «جي إس إم إيه» (GSMA)، والتي تمثل نحو 750 شركة اتصالات، و350 شركة مصنعة للهواتف والأجهزة في العالم، أن الرابطة تشجع واضعي السياسات؛ لإصدار الكميات الكافية من الطيف الترددي على جميع نطاقات الترددات؛ لتمكين شركات الاتصالات المتنقلة من تلبية احتياجات التغطية.

ورحّبت رابطة «جي إس إم إيه» بالقرار الذي اتخذه الفريق العربي الدائم للطيف الترددي (ASMG) في نهاية العام الماضي، والذي نصّ على ترخيص استخدام نطاق الطيف الترددي (3.3 إلى 3.8 جيجاهرتز) في النطاق العريض المتنقل.

ومن شأن هذه الخطوة المهمة، أن تزيد معدل توفر النوع المناسب للطيف الترددي الموحد؛ لتيسير نشر تكنولوجيا الجيل الخامس في الوطن العربي.



الإمارات الأعلى باستخدام الهواتف



وقال عباسي: إن دولة الإمارات تبقى من الدول الرائدة عالمياً؛ من حيث خدمات ونسبة استخدام الهواتف الذكية؛ إذ تلي سنغافورة مباشرةً من حيث الترتيب، وتمثل الهواتف الذكية 85 % من مجموع الخطوط، كما أدى استخدام تقنية النطاق العريض المتنقل ذات القدرة العالية واعتماد الهواتف الذكية إلى زيادة عدد الأشخاص في جميع دول المنطقة من مستخدمي خدمات البيانات؛ مثل: الرسائل القائمة على بروتوكول الإنترنت واستخدام هواتفهم النقالة لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

أضاف عباسي: إن دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة لأن تكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في نشر شبكات الجيل الخامس للأفراد والمؤسسات، ومن المتوقع للأسواق الخليجية إطلاق خدمات الجيل الخامس المتنقلة خلال 2019- 2020.

ويُتوقع أيضاً أن تطلق شركات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي شبكات الجيل الخامس تجارياً خلال 2019، ما يسهم في تعزيز الخدمات الجديدة المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة، وتحفيز النمو في المستقبل.

وأوضح عباسي: إنه، وفقاً لوحدة «GSMA Intelligence» سيزيد عدد الاتصالات المتنقلة عبر شبكات الجيل الخامس في المنطقة وشمال إفريقيا ببطء خلال أول عامين أو ثلاثة؛ لكنه سيبدأ في اكتساب زخم كبير في عام 2023، وبحلول عام 2025، سيصل عدد الاتصالات المتنقلة عبر شبكات الجيل الخامس إلى 20 مليون اتصال تقريباً في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستسبق دول مجلس التعاون المتوسط العالمي بقليل بحلول عام 2025؛ حيث ستصل نسبة استخدام شبكات الجيل الخامس من إجمالي الاتصالات المتنقلة إلى 16%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 15%.

وأكد عباسي أن تقنيات وشبكات الجيل الخامس ستحمل فرصاً واعدةً لشركات الاتصالات المتنقلة في مجال الخدمات المستحدثة الموجهة نحو المستهلك؛ مثل: عمر الواقع الافتراضي والألعاب الرياضية الإلكترونية ووسائل الترفيه الرقمية المعززة في مواقع تنظيم الفعّاليات، كملاعب كرة القدم وأماكن إقامة الحفلات الموسيقية على سبيل المثال، إضافة إلى ذلك، سيجري تطوير تشغيل الفيديو عبر الأجهزة المتنقلة؛ ليشمل تطبيقات أحدث إصداراً لتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع الافتراضي التي من شأنها تعزيز التجارب الغامرة وزيادة البيانات المتاحة في المحتوى المعروض.



90 مليار دولار



وعن تقديرات الرابطة، لاستثمارات شركات الاتصالات لتطوير شبكات الجيل الخامس، قال عباسي: بلغ حجم الاستثمارات التي قامت بها شركات الاتصالات المتنقلة ما يقرب من 90 مليار دولار، ومن المخطط استثمار 34 مليار دولار أخرى حتى عام 2020 ومع ذلك، من المحتمل أن تُوجّه الكثير من النفقات الرأسمالية المخصصة لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس إلى القطاعات المحددة في الأسواق خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2025؛ حيث سيزداد طلب المستهلكين على خدمات اتصالات الجيل الخامس، وإقبال الشركات على الاستفادة من حالات الاستخدام الناجحة.



فوائد اقتصادية



ويقول عمر عبوش، الرئيس التنفيذي العالمي للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في شركة «أكسنتشر»، العالمية: من المنتظر من شبكات الجيل الخامس، عندما تنفذ بشكل كامل، أن تشكل أمراً مهماً للغاية، فسرعتها ومقدراتها والانخفاض الكبير في استهلاكها للطاقة ووقت استجابتها للاتصالات، كل ذلك سيتيح مجموعة كبيرة جداً من المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة، ما قد ينجم عنه فوائد اقتصادية واجتماعية هائلة.

أضاف عبوش: إن شبكات الجيل الخامس تعتمد على هوائيات أصغر بكثير، ولكن انتشارها أكثر كثافة، ومعظمها لا يرتبط بأبراج خلوية عملاقة؛ بل بالمباني الحالية وأعمدة الإنارة وغيرها من البنى التحتية المادية ومن خلال هذا التكثيف للشبكة، سيتم نقل الإشارات بشكل أسرع وأكثر موثوقية، مع قياس النطاق الترددي ليس بالميجابايت، وإنما بالجيجابايت في الثانية.

أضاف: تشير الاختبارات المبكرة إلى أن شبكات الجيل الخامس ستكون أسرع بمقدار 100 مرة من تقنية الهواتف المحمولة الحالية، في الواقع، ستسمح هذه الميزات التقنية المتطورة لشبكات الجيل التالي بالتنافس وجهاً لوجه مع أنظمة النطاق العريض السلكية، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها باستخدام أسرع تقنيات الألياف الضوئية المتاحة في يومنا هذا.

وأكد عبوش أن الأهم من ذلك، أن تقنية الجيل الخامس ستؤدي لظهور تطبيقات إحلالية تثير لعاب المستثمرين والمستخدمين على حدا سواء، مشيراً إلى أن غالبية التأثير الكبير لشبكات الجيل الخامس سيتوزع بين مجموعة من القطاعات ومجتمعات المستخدمين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

وأوضح عبوش أنه وعلى سبيل المثال، ستسهم شبكات الجيل الخامس في تسريع وتيرة تقنيات إنترنت الأشياء التي ستصبح فيها جميع الأجهزة مترابطة؛ بحيث يتم إرسال البيانات واستقبالها ضمن شبكات محلية بشكل آمن؛ من خلال السحابة، وهذا يشمل مزودي الخدمات ومصنّعي الأجهزة.

أضاف عبوش: قدّرت دراسة أجرتها «أكسنتشر استراتيجي» في عام 2017 أن تطبيقات المدن الذكية التي ستتاح بفضل شبكات الجيل الخامس قد توفر ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة، وتضيف 500 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال السبعة أعوام المقبلة، والتي ستحقق فوائد منها على سبيل المثال: القضاء على الازدحام المروري وخفض التلوث من المركبات.

وقال: إن الأمر لا يقتصر على المنازل والمدن الذكية؛ حيث ستسهم سرعة شبكات الجيل الخامس وقدرتها وموثوقيتها في تسريع الابتكارات الجديدة بطرق مؤثرة مماثلة ضمن مجالات أخرى. وعلى سبيل المثال، يمكن للزراعة أن تغدو أكثر فاعلية بكثير، باستخدام أجهزة الاستشعار الأرضية، ودوريات طائرات الدرونز فوق المحاصيل، والتكنولوجيا المتكاملة لمتابعة حالة الطقس.

ومن المتوقع أيضاً تعزيز وسائل الترفيه؛ عبر الأجهزة المحمولة اعتماداً على سرعة شبكات الجيل الخامس، وقدرتها على الحدّ من زمن الوصول بشكل خاص، وعرض أفلام فيديو بجودة عالية دائماً، واستكمالها مع أنماط جديدة من التفاعلات القائمة على تكنولوجيا الواقع المدمج والافتراضي.

وقال عبوش: توصي «أكسنتشر» باعتماد نهج قوي ومدروس؛ بهدف التخطيط والاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس، وقد آن الأوان للبدء في تحديد الشركاء، وتجربة أنماط جديدة من التعاون والاستثمار المشترك.