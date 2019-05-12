«تنظيم الاتصالات» تستعرض «قرصنة دولية» تستهدف المنطقة

دبي:”الخليج 365”

أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي «aeCERT» ورشة في أمن المعلومات بهدف نشر الوعي حول أساليب الاختراق الإلكتروني باستخدام حيلة اختطاف نظام أسماء النطاقات «DNS Hijacking» وذلك في مقر الهيئة بحضور 31 مشاركاً يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات والسعودية.

وهدفت الورشة إلى رفع مستوى جهوزية فرق عمل وخبراء أمن المعلومات في الإمارات والسعودية، وزيادة خبرة المشاركين من خلال تزويدهم بتدريب تقني في مجالات الأمن الإلكتروني بشكل عام وموضوع الورشة بشكل خاص، وتعريف المشاركين بأفضل الممارسات في مجالات الأمن الإلكتروني والاختراقات السيبرانية، وتفعيل الشراكات بين فرق الأمن الإلكتروني في الإمارات والسعودية. واطلع المشاركون من خلال الورشة على مجموعات القرصنة الدولية التي تقوم باستهداف المنطقة العربية بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، كما وتم تعريف الحضور بعمليات اختطاف أسماء النطاقات وما ينجم عن هذه التعديلات من ثغرات أمنية قد يستغلها القراصنة في اختراق الأنظمة الأمنية للشركات، وتطرقت الورشة إلى الطرق الكفيلة باكتشاف هذه الثغرات، وكيفية التخلص منها وتأمين أعلى درجات الحماية، كما تناولت الورشة أفضل الممارسات الواجب اتباعها في مجال الأمن السيبراني، وذلك بما يلبي متطلبات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وقال محمد الزرعوني المدير التنفيذي لإدارة السياسات والبرامج في الهيئة: «تأتي هذه الورشة في سياق حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تأمين فضاء إلكتروني آمن وسليم، وذلك من خلال إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المخاطر المحدقة بالإنترنت وضمان سلامتها، والوقوف في وجه الاختراقات الأمنية وتطويقها وإفشال محاولات القرصنة للتعدي على خصوصيات الغير في هذا الفضاء المفتوح الذي يمثل عصب الحياة المعاصرة. وقد سعينا في هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني، وتطرقنا إلى أهم النقاط التي يجب على مسؤولي واختصاصيي الأمن الإلكتروني الانتباه لها».