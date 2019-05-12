عوامل داخلية وخارجية تكبح شهية الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

يتساءل الخبراء والمستثمرون عن المسؤول عن حماية الأسواق؛ جرّاء استمرار بعض التصريحات الضبابية، والمتعلقة باستحواذات أو اندماجات جديدة، وغيرها، والتي ومن شأنها إدخال المستثمرين في حيرة، والتأثير على سمعة أسواقنا، خاصة وأنها تكررت أكثر من مرة، وكان آخرها تصريحات «هيئة التأمين»، بشأن الاندماج المرتقب في القطاع، بيد أن شركة «سلامة» ظهرت بتصريحات تنفي أن يكون لديها أي نية للاندماج أو الاستحواذ.

يأتي ذلك في وقت خالفت الأسهم المحلية توقعات المحللين؛ نتيجة عدم اكتمال مرحلة الصعود، بفعل عدة عوامل على الصعيد الداخلي؛ من بينها: أزمات بعض الشركات، والتصريحات المتضاربة حول الاندماجات والاستحواذات؛ وذلك في موازاة العوامل الخارجية؛ المتمثلة بالتطورات الجيوسياسة في المنطقة، والتوترات التجارية بين أمريكا والصين.

وتوقع خبراء الأسهم ل«الخليج»، أن المرجح أن تفقد الأسواق نصف مكاسبها التي حققتها في شهر إبريل/نيسان المنصرم، خلال النصف الأول من الشهر الجاري؛ بسبب عودة تراجع الثقة، التي تعد محركاً رئيسياً للأسواق، وفي ظل سيطرة القلق المبالغ فيه والضبابية لدى المستثمرين، حتى وصل الحد عند بعضهم إلى التشكيك والطعن في الميزانيات والأرباح في بعض الشركات، بعد أزمة شركة «دريك آند سكل»، وعدم وجود أي معلومات أو بوادر حل تجاه شركات لا تزال معلقة عن التداول؛ بسبب مشاكلها الإدارية والمالية.

وأفاد المحلل المالي عميد كنعان بأن الأسهم فقدت نصف أرباح شهر إبريل؛ وذلك منذ بداية الشهر الجاري، مع عدم اكتمال مسيرة صعود مؤشر سوق دبي إلى 2835 نقطة؛ وذلك نتيجة ضغوط بيعية طالت أسهماً رئيسية.

وأشار كنعان إلى أن ارتفاع الأسواق في إبريل الماضي بنسبة 6% إضافة إلى التوزيعات بمتوسط 5% كانت نقطة جني أرباح عند بعض المستثمرين في موازاة الضغوط البيعية التي نتجت عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة والتوترات التجارية بين أمريكا والصين، في وقت لا تزال الأسواق تتفاعل مع العوامل السلبية بطريقة أسرع من الأخبار الإيجابية.

ورأى كنعان أن العوامل الداخلية؛ مثل أزمة «دريك آند سكل»، لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، مع ظهور تصريحات بين المستثمرين عنوانها الطعن بالميزانيات والأرباح؛ نتيجة ما حصل مع شركة «دريك آند سكل»، إلى جانب التصريح الذي صدر عن هيئة التأمين، بخصوص اندماج مرتقب في القطاع، تلاه تصريح لشركة «سلامة» تنفي أن يكون لديها أي نية اندماج، معتبراً أن «فوضى التصريحات» هذه من شأنها الإضرار بسمعة الأسواق.

وأضاف كنعان: شاهدنا بعد تصريحات هيئة التأمين، كيف تفاعلت أسهم شركات القطاع وحصدت أرباحاً متفاوتة، لكن سرعان ما تلاشت هذه الأرباح بسرعة مع ظهور خبر «سلامة»، الأمر الذي أدخل المستثمرين في حيرة وضبابية وحالة من القلق، متسائلاً عن المسؤول على أن تكون «التصريحات» تراعي الأسواق ولا تدخلها في المجهول؟.

وجدد كنعان تأكيده بأن الأسواق مقبلة على اندماجات مرتقبة العام الحالي في قطاعات البنوك والتأمين والعقار، مع توقعات بأن تطال عملية الاستحواذات والاندماجات غالبية القطاعات.

وقال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «غلوبال» لتداول الأسهم والسندات، لا يمكن للسوق أن تتحسن بدون ثقة عالية وسيولة قوية، تشجع المستثمرين على الدخول، علماً أن المحفزات الموجودة حالياً في الأسواق تعد مهمة من حيث الأسعار المغرية والأساسيات القوية لبعض الشركات، ولكن ينقصها اهتمام المستثمرين، ونحن بحاجة لأن يرى المستثمرون أن هناك فرصة حقيقية في الأسواق.

وأكد الخطيب أن نتائج الربع الأول جاءت إيجابية في معظمها، إلا أن الأسواق لم تتفاعل معها بالشكل المطلوب، ومن هنا نستطيع القول إن الثقة تعد عاملاً أساسياً ومهماً أمام المعطيات الحالية، مع الإشارة إلى أن عمليات التسييل الأجنبية، لم نجد لها أي مبرر، وبذلك تكون أسواقنا خالفت التوقعات بعد التفاؤل الذي ساد في الربع الأول من العام الجاري.

وبيّن الخطيب أن مشاكل بعض الشركات المدرجة، تعود لتطفو من جديد على السطح، وتتسبب في تعكير أجواء الاستثمار بالأسهم، وتتأثر بذلك أسهم تمتلك مقومات جيدة، ذنبها الوحيد هو تزعزع ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الأداء السلبي قد يمتد طيلة فترة الصيف، في وقت تطل علينا تصريحات بشأن وجود اندماجات محتملة، وتقابلها تصريحات غامضة بالنفي.

وتساءل الخطيب، كيف يمكن للمستثمر الأجنبي أن يأتي إلى أسواقنا في ظل مشاكل بعض شركاتنا المدرجة وإعلان البعض الآخر إفلاسه وتكبده خسائر جسيمة، ولا سيما أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستثمار المضمون، ويتحقق ذلك في إعادة النظر بجدية في مشاكل شركات مدرجة وحلها بشكل جذري. ورأى بأن هناك مبالغة في تقييمات البنوك، محذراً من أن هذه المبالغة قد تضر أسواق الأسهم في المرحلة المقبلة.

بدوره، أفاد إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، بأن عمليات التسييل والبيع، عادت إلى المشهد من جديد في الأسواق، على وقع التراجعات الكبيرة في أسواق المال العالمية، بعد بزوغ بوادر حرب تجارية بين أمريكا والصين مرة أخرى.

وأشار إلى أن بوادر الحرب التجارية الجديدة، ترجمها الأجانب بعمليات تسييل، إضافة إلى انعكاسها سلباً على شهية المستثمر، والذي أصبح يمر بحالة من التردد والتخوف والانتظار حتى تنجلي الصورة، وتكتمل إعلانات نتائج الربع الأول.

واعتبر البريقي أن موضوع التوترات الجيوسياسة في المنطقة، أمر اعتدنا عليه منذ سنوات، ولم يعد يؤثر بشكل كبير في أداء أسواقنا، ولكن الأساس مخاوف الحرب التجارية وانعكاساتها والخوف من تراجعات أكبر في الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.