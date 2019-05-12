بعد «أوبر» .. وول ستريت تترقب موجة اكتتابات صينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسهم أوبر تكنولوجيز أداء مخيباً للآمال في أول يوم لتداولها مع تراجعها عن سعر الطرح العام الأولي لأكبر شركة في العالم لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وبدأت أسهم الشركة التداول عند 42 دولاراً مقارنة مع سعر الطرح العام البالغ 45 دولاراً. وهبطت بما يصل إلى 9% إلى 41.06 دولار في التعاملات المبكرة قبل أن تتعافى من بعض خسائرها لتغلق منخفضة 7.6% عند 41.57 دولار. وعلى هذا الأساس تكون القيمة السوقية للشركة قرابة 69 مليار دولار، أي أقل بكثير من مستويات 80 مليار إلى 100 مليار التي كانت مطمح الشركة وكثير من المحللين.

ويأتي الطرح العام الأولي لأوبر على خلفية تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألحق ضرراً بالأسواق المالية وزاد شكوك المستثمرين في قدرتها على أن تتحول إلى الربحية في وقت قريب.

ومن قاعة التداول في سوق نيويورك للأوراق المالية، حاول دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر تهدئة المستثمرين بالإشارة إلى فرص الشركة للنمو وخططها لتوسيع أنشطتها.

وقال «رد فعلي (على سعر السهم) هو أننا إذا قمنا بالبناء بشكل جيد فإن المساهمين سيحصلون على مكافآت. بالتأكيد نحن لا نقيس نجاحنا على مدار يوم بل على مدار سنوات».

ورافق خسروشاهي فريق من مسؤولي أوبر إلى سوق نيويورك للأوراق المالية للاحتفال ببدء حياة الشركة ككيان مدرج. وشوهد أيضا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، الذي استقال في 2017 تحت ضغط من مستثمرين، في قاعة التداول.

وكشركة خاصة، جمعت أوبر أكثر من 15 مليار دولار من مستثمرين لتغذية نموها وتوسيع أنشطتها دون أن تعير اعتبارا يذكر للتحول إلى الربحية. وأعلنت أوبر عن خسارة بلغت 3.03 مليار دولار في 2018.

وكشركة عامة سيتعين على أوبر أن تتعامل مع تقارير فصلية للأرباح ومطالب من المساهمين لرسم مسار إلى الربحية.

(وكالات)