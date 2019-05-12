الصناعة تناقش تعزيز الدور الرقابي للجان الحملة الوطنية لحماية المستهلك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي امس السبت آليات تفعيل اللجان الميدانية المنفذة للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك بأمانة العاصمة وتعزيز الدور الرقابي للفرق المنفذة حتى 16 رمضان.

وركز الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله نعمان والوكيل لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني، على متطلبات الرقابة على الأفران والزامها البيع بالميزان والوزن المحدد لقرص الخبز بـ60 جرام.

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وشدد الاجتماع مع مدراء مديريات أمانة العاصمة ومدراء مكاتب الوزارة فيها على اتخاذ اجراءات حازمة مع الافران المتلاعبة بالاوزان تصل إلى الإغلاق المباشر على المخالفين بخاصة ممن منحوا أكثر من فرصة لتصحيح اوضاعهم وآليات البيع منذ بدء الحملة منتصف شعبان الماضي.

واستمع المجتمعون إلى مقترحات مدراء المديريات ومكاتب الصناعة لانجاح الحملة لصالح المواطن ومتطلباته من السلع الاساسية خلال الشهر الفضيل بخاصة اللحوم والألبان ومشتقاتها.

وحث المجتعون على تفعيل دور الإعلام مع الحملة وخلق ثقافة استهلاكية قائمة على الوعي والمسؤولية من قبل التجار والمستوردين بخاصة تجار الوسط.