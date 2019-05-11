بوابة زكاتي الإلكترونية تتيح للأفراد دفع الزكاة الاختيارية

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بوابة “زكاتي” الإلكترونية وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، توفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا من داخل المملكة أو خارجها، من خلال نظام الدفع الإلكتروني “سداد ومدى” وذلك للتسهيل على الأفراد أداء زكاتهم بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان.

وأوضحت الهيئة أن بوابة زكاتي الإلكترونية : zakaty.gov.sa ، وتطبيق زكاتي، يوفران عددًا من الخدمات المتميّزة للأفراد، من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، سواءً كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، بالإضافة إلى دفع الزكاة إلكترونيًا من خلال نظام” سداد ومدى”، حيث تقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج.

وذكرت الهيئة أن بوابة زكاتي تساعد الأفراد لدفع زكاتهم الاختيارية للمستفيدين منها سواءً كانوا متواجدين داخل المملكة أو خارجها بأسلوب إلكتروني متطور وبطريقة سهلة، وفي دقائق معدودة بكل ثقة واطمئنان، وبطرق دفع آمنة، حيث يقدم للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، قامت بتأهيل مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993) استعدادًا لتقديم خدماته يوميًا خلال شهر رمضان المبارك على مدار الساعة، للرد على جميع أسئلة واستفسارات أفراد المجتمع.