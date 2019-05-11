شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: الانتهاء من 4317 وحدة صناعية نهاية 2019 وطرح مجمعين بيوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى غازى، رئيس التنمية الصناعية، أنه سيتم الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة نهاية 2019 تشمل 4317 وحدة صناعية توفر ما يقرب من 45 ألف فرص عمل جديدة، لافتا إلى أن مجمع البحر الأحمر ومجمع مرغم 2 مقرر طرحهم على المستثمرين أول يوليو القادم .

جاء ذلك على هامش توقيع برتوكول تعاون بين التنمية الصناعية ومحافظة بورسعيد، يقضى بشراء المحافظة 54 وحدة صناعية بالمجمع الصناعى الجديد جنوب بورسعيد المملوكة للهيئة لتتولى المحافظة من خلال الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد تخصيصها لشباب المستثمرين من أبناء المحافظة بعائد مخفض ومدد أطول للسداد.

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وأضاف غازى، أن مجمع بورسعيد الصناعى تم إنشاءه فى إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص ويشتمل على 118 وحدة صناعية تتراوح المساحات المتوفرة بها بين 400 م2، وألف م2، متوقعا أن توفر 3500 فرصة عمل، يشمل عدة أنشطة صناعية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والغزل والنسيج.

وكشف رئيس التنمية الصناعية، أن التنمية الصناعية سلمت 55 وحدة للمستثمرين وهناك 9 وحدات تحت الدراسة الفنية وتبقى 54 وحدة طلبت المحافظة أن تقوم بشرائها من خلال بروتوكول التعاون، لافتا إلى أنه تم تسكين مجمعات السادات وبدر ومرغم بالكامل.

وقال غازى، إن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف لتحويل بورسعيد من محافظة مستوردة للسلع لقلعة صناعية منتجة، مضيفا أن الهيئة ستمنح رخصة التشغيل للمستثمر بالمجمع بمجرد وضع ماكيناته وبدء الإنتاج، مؤكدا حرص الدولة على توفير الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق فى إطار مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص.